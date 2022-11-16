“#أوبك”: نراقب التطورات العالمية.. ومستعدون لخدمة #سوق_النفط

قال أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص: إن المنظمة حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميا، مؤكدًا استعداد المنظمة للتدخل لخدمة الأسواق النفطية.

وبين أن هناك سوء فهم وصورة مغلوطة بالنسبة للمنظمة والدول الأعضاء بها، وأنها ليست ضد البيئة، وإنما تسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تطوير التكنولوجية، وأن المنظمة جزء من الحل وليست سبب المشكلة.

وأكد أن المنظمة ترى أن جميع أنواع الطاقة يجب أن تكمل بعضها البعض، ولا يمكن الانتقال من طاقة لأخرى بيوم وليلة، لافتًا إلى أن النفط يشكل 31% من توليد الطاقة عالميًا.

وبين أن سوق النفط واجه اضطرابات شديدة بسبب كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتعمل على تحقيق الاستقرار في سوق النفط.