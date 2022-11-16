تستهدف 12 شخصا وكيانين.. عقوبات أمريكية وكندية جديدة على #إيران

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تستهدف ستة أفراد مرتبطين بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات مدير الهيئة ونائب رئيس الخدمة العالمية بها، وذلك بحسب إشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، اليوم الأربعاء.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، اليوم الأربعاء: إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا متورطين في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وشركات تتهمها بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وأوضحت هذه هي الحزمة الخامسة من العقوبات التي تفرضها كندا على إيران هذا العام وتستهدف ستة أفراد وكيانين.