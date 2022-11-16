صدمة في #أمريكا.. انخفاض احتياطي #النفط إلى أدنى مستوى منذ 38 عاما

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة، بمقدار 4.1 مليون برميل، أو 1%، إلى 392.1 مليون برميل، وذلك عقب المراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة في الوزارة، عند أدنى مستوى له منذ مارس 1984.

وعرضت وزارة الطاقة الأمريكية فى أكتوبر الماضى، 15 مليون برميل نفط أخرى من احتياطيها الاستراتيجي للبيع وتم توجيهها من قبل الرئيس جو بايدن للتحضير لإصدارات جديدة مهمة خلال فصل الشتاء لتثبيت أسعار الوقود.

وأعلنت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف مصدري النفط العالمي "أوبك +" موافقتها في 5 أكتوبر والتي تضم وزراء الدول المنتجة البارزة، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يوميا استجابة لتراجع الأسعار.