صاروخ_بولندا.. اتهامات متبادلة بشأن “جريمة #الحرب”

أثار مقتل شخصين بعد أن أصابت "صواريخ" قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، ضجة واسعة، أطراف الحرب تبادلوا الاتهامات، ولم يحسم الجاني حتى الآن. روسيا مسؤولة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، إن الصاروخ الذي سقط في بولندا أمس ليس أوكرانيًا. وقال مسؤول أوكراني بارز إن "روسيا وحدها" مسؤولة عن سقوط صاروخ داخل الأراضي البولندية، أودى بحياة شخصين.

وغرد ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: "روسيا وحدها مسؤولة عن المخاطر المتزايدة في الدول المجاورة".

وأضاف بولودياك: "حان الوقت كي تغلق أوروبا السماء فوق أوكرانيا"، مشيرا إلى دعوات كييف المتكررة لفرض الاتحاد الأوروبي منطقة حظر طيران فوق الأراضية الأوكرانية.

وأرجعت بولندا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الضربة التي تعرضت لها الأراضي البولندية إلى صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

وذكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أنه ليس هناك إشارة على أن روسيا تستعد لإجراءات عسكرية ضد الحلف.

بولندا تستدعي السفير الروسي

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، استدعاء السفير الروسي سيرجي اندرييف، على خلفية وقوع تفجير بقرية حدودية شرق البلاد، وطالبته بتقديم تفسيرات مفصلة فورية«.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه لا توجد لدى وارسو معطيات تشير إلى أن سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية كان هجوما متعمدا.

ورجح أن يكون الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني، مؤكدا أن بلاده ليس لديها أي دليل على أن الصاروخ الذي سقط في شرق البلاد أطلقه الجانب الروسي.

بايدن يحسم

قطع الرئيس الأميركي جو بايدن الشك باليقين.

فقد أبلغ سيد البيت الأبيض، حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7)، بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام غربية عن الرئيس، ليؤكد كلامه ما نقله مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، اليوم الأربعاء، عن أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية.