الارجنتين بخماسية في الإمارات… تنهي استعدادها للسعودية

اكتسح منتخب الأرجنتين نظيره الإمارات بنتيجة 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن استعدادات راقصي التانجو لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا (هدفين)، ليونيل ميسي، وخواكين كوريرا في الدقائق 17، 25، 36، 44، و60 على التوالي في اللقاء الذي تألق فيه النجم الأسطوري ليونيل ميسي الذي يلقى دعماً غير عادياً من الجماهير الإماراتية التي تتواجد في صفوف الفريق.