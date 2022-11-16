الأردن.. القبض على سائح أخفى مخدرات “في أغرب مكان”

ألقت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، القبض على مسافر بمطار العاصمة عمّان، كان يخبئ كمية من الكوكايين داخل أحشائه.

وقال بيان صادر عن الأمن العام الأردني: إن "مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي يحمل جنسية أمريكية جنوبية قادم للمملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي"، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب عمّان.

وأوضح أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل المطار رصدوا لدى المسافر "مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير" في عمّان، و"عند تصويره بواسطة الأشعة، أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".