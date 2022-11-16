الإصابة تحرم نجوم كبار من كأس العالم 2022

تشهد بطولة كأس العالم 2022 العديد من الغيابات بسبب الإصابات التي طاردت بعض النجوم.

وتضم القائمة كل من:

نجولو كانتي

إصابة محور ارتكاز فرنسا وأحد أهم أعمدتها الرئيسة كلف الديوك خسارته 4 أشهر ما يعني غيابه الأكيد عن كأس العالم

ريس جيمس

بات غياب ظهير أيمن تشيلسي ومنتخب إنجلترا مؤكدًا عن كأس العالم بعد تعرضه للإصابة مع البلوز ليزيد مشكلات جاريث ساوثجيت في مركز الظهير الأيمن

ديوجو جوتا

صدمة كبيرة ألقى بها مدرب ليفربول يورجن كلوب في وجه فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بشأن إصابة أحد أهم أوراقه الرابحة، ديوجو جوتا وعدم لحاقه بالمونديال

كورينتين توليسو

تعرض لاعب وسط ليون وأحد أسلحة ديدييه ديشان في خط الوسط لإصابة في الدوري المحلي على مستوى الركبة بالتحديد في مباراة رين يبدو أنها كلفته المونديال

جورجينيو فاينالدوم

تلقى جورجينيو فاينالدوم لاعب روما ضربة قوية أدت إلى كسر على مستوى الساق كلفه الغياب الأكيد عن المونديال

أرتور ميلو

البرازيلي الذي يعد من أعمدة تيتي خلال السنوات الأخيرة فقد فرصة المشاركة مع السيليساو في كأس العالم إثر إصابته التي ستغيبه 4 أشهر

أليكسيس ساليماكيرس

لاعب وسط ميلان ومنتخب بلجيكا البالغ من العمر 23 عامًا أعلن غيابه عن قائمة روبرتو مارتينيز التي تطمح لتحقيق إنجاز أفضل من برونزية العالم والذي تحقق في مونديال روسيا 2018

بيدرو نيتو

بات من المؤكد غياب لاعب وولفرهامبتون المميز بيدرو نيتو البالغ من العمر 22 عامًا عن سيليساو أوروبا في المونديال لينضم إلى ديوجو جوتا