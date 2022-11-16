مانشستر يونايتد يزيل صورة رونالدو من ملعب أولد ترافورد

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإزالة الصورة الضخمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من على واجهة ملعب أولد ترافورد اليوم، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة

كان البرتغالي قد أثار ضجة كبيرة بحديثه مع الإعلامي الإنجليزي بييرس مورجان، عندما هاجم ملاك ناديه، بالإضافة إلى مدربه الهولندي إيرك تين هاج، كما سخر من زميله السابق واين روني

إزالة صورة رونالدو من ملعب أولد ترافورد تعد خطوة قوية اتخذتها إدارة الشياطين الحمر تجاه رونالدو، ويبدو أنها إشارة إلى استغناء النادي الإنجليزي عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية يناير القادمة، نتيجة لما بدر منه في تصريحاته لمورجان