يوسف_الثنيان: “مسرحية الفيلسوف” ستسافر بزوار #موسم_الرياض لأمجاد وبطولات قارية متعددة

كشف نجم المنتخب السعودي، ونادي الهلال الكابتن يوسف الثنيان خلال المؤتمر الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي لموسم الرياض، أن مسرحية الفيلسوف التي سيبدأ عرضها غدا الخميس في استوديو1، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، ستسافر بالزوار لأمجاد كروية وبطولات قارية متعددة، مؤكدا أن المسرحية جاءت تنفيذًا لفكرة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي أطلق هذه المبادرة خلال الصيف الماضي.



ونوه الثنيان إلى أن المسرحية تروي تفاصيل مسيرته الرياضية منذ بداياته الأولى في حارته، قبل أن يصبح لاعبًا في نادي الهلال والمنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن تزامن المسرحية مع بطولة كأس العالم يضاعف أهميتها، وكاشفًا في ذات الوقت أن الطموح كبير في إسعاد زوار موسم الرياض، وتقديم ما يليق بذائقتهم الترفيهية والكروية، متمنيًا النجاح وتقديم ما يليق بالسعوديين خلال مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم أمام الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ووجه الثنيان شكره للهيئة العامة للترفيه على احتضانها للمسرحية التي ستتيح للمشاهدين رؤية يوسف من خلال عرض درامي، بعد أن قضى عقودًا في إمتاع محبيه؛ لينقل التجربة هذه المرة من الملاعب إلى خشبة المسرح.

من جهته أوضح النجم أحمد يعقوب الذي يجسد شخصية الفيلسوف في المسرحية أن المحاكاة الفنية للثنيان تأتي لأغراض درامية مهمة، لافتا إلى أن هذه الجوانب تؤخذ بعين الاعتبار في بناء الشخصية التي ستسافر بالزوار لمدى بعيد، مؤكدًا أن مدة التجهيز للمسرحية تقارب شهرين ونصف الشهر، مما يؤكد صعوبة التحضيرات؛ لاقترانها بالتاريخ الكبير للاعب يوسف الثنيان ومسيرته العريقة التي تمثل جزءًا من تاريخ الرياضة السعودية.

وتمثل مسرحية الفيلسوف واحدة من أبرز مسرحيات موسم الرياض في نسخته الثالثة، إذ سيبدأ عرضها خلال الفترة 17-30 نوفمبر الجاري، لعرض الأمجاد التي حققها الفيلسوف مع المنتخب السعودي ونادي الهلال عبر مجموعة من المشاهد الملهمة، واللحظات الآسرة، التي شكلت ذكريات تاريخية في قلوب السعوديين خلال تمثيله منتخبهم الوطني في فترة الثمانينات والتسعينات.

ويحتوي العرض الدرامي لمسرحية الفيلسوف على مشاهد الفوز في بطولات آسيا القارية عام 1988 / 1996، حيث تتحول أرضية المسرح إلى ملعب يحتضن إنجازات الثنيان بتقنيات بصرية، تكشف ما قدمه الثنيان خلال مسيرته التي كسب بها محبة الرياضيين، ويتوفر حجز التذاكر للراغبين في حضور المسرحية على الرابط: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2392/the-philosopher.