قمة_العشرين.. ورقة غامضة في يد #بايدن تثير التساؤلات

أثارت ورقة غامضة حملها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلاف قمة مجموعة العشرين تساؤلات عدة.

وظهر جو بايدن في قمة العشرين التي انطلقت الثلاثاء وبيده ورقة بروتوكولية، جاء فيها: "أنت.. سوف تلتقط صورة.. سوف تجلس.. ستلقي كلمة افتتاحية".

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر الورقة طبيعية في كل المراسم، في الوقت الذي رأى آخرون أن تعثر بايدن وتوتره في معظم لقاءاته الأخيرة هو السبب وراء الورقة.

وغرد حساب "دانا": "طبيعي هذه اجتماعات مهمه ولها مراسيم خاصه لازم في خطوات بحيث الشخص ما يتوتر ويكون واثق من خطواته".

وكتب حساب "وائل": "أسلوب مُتبع مع جميع رؤساء أمريكا حتى مع أوباما الذي كان في الأربعينيات".

وانطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكي ويدودو في كلمة الافتتاح أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مشيرا إلى أن "أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية".