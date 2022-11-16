ليونيل ميسي يحلم بأول تتويج بالمونديال

يستعد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض كأس العالم للمرة الخامسة فى مسيرته الكبيرة مع منتخب الأرجنتين، فى النسخة رقم 22، والتى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويطمح النجم الأرجنتيني ميسي، فى التتويج بلقب مونديال قطر، فى ظهوره الأخير مع منتخب التانجو بالبطولة، خاصة مع وصوله إلى 34 عاما، وهو الأمر الذى لم يحققه فى النسخ الأربعة الماضية التى شارك فيها، وذلك بعد نجاحه فى التتويج بلقب كوبا أمريكا العام الماضى على حساب منتخب البرازيل فى المباراة النهائية، بنتيجة 1 - 0.

وسجل البرغوث الأرجنتيني ظهوره في 19 مباراة، خلال منافسات كأس العالم، وصلت إجمالي مشاركاته 1625 دقيقة، أحرز 6 أهداف، قدم 5 تمريرات حاسمة، بمعدل هدف كل 271 دقيقة.

وجاء ترتيب المنتخب الأرجنتيني خلال مشاركات ميسي فى المونديال كالتالي: نسخة 2006: ربع النهائي أمام ألمانيا، نسخة 2010: ربع النهائي ضد ألمانيا، نسخة 2014: الوصيف أمام ألمانيا، ونسخة 2018: دور الستة عشر أمام فرنسا.

شارك نجم الفريق الباريسي مع منتخب التانجو خلال مسيرته فى 164 مباراة، سجل 90 هدفا وقدم 51 أسيست.

وخاض البرغوث الأرجنتيني، مباراته الأولى الدولية، فى 17 أغسطس عام 2005 ضد المنتخب المجرى، فى لقاء ودى، حقق فيه منتخب التانجو الفوز بنتيجة 2 - 1.

ووقع ميسي على أول أهدافه بقميص المنتخب الأرجنتيني فى شباك منتخب كرواتيا فى الأول من شهر مارس عام 2006، فى اللقاء الودى الذى خسرته الأرجنتين بنتيجة 3 - 2.