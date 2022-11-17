بـ218 مقعداً.. #الحزب_الجمهوري يحقق الأغلبية بمجلس #النواب الأمريكي

حقق الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد تأمينه 218 مقعدا من أصل 435 مقعدا .

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي بفوز حزبه، معربا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأمريكية العاملة.

وسيتيعن على الحزبين الديمقراطي والجمهوري التعايش، إذ ظل مجلس الشيوخ في قبضة الديمقراطيين، فيما آلت أغلبية مجلس النواب للجمهوريين.

على جانب آخر، تمكن الحزب الديمقراطي ، من السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وفاز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن.