“#الزكاة_والجمارك”: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية #عاجل

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضرورة توفر شرطان من أجل إعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال، وعدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.

وأشارت إلى ضرورة إرفاق البيان بمستندي الفاتورة وبوليصة الشحن.

وتابعت أنه للاستفادة من خدمة "استرداد الرسوم الجمركية"، يجب زيارة موقع الهيئة واختيار “طلب استرداد الرسوم”، وتعبئة النموذج مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.