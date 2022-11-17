انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 213 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس ، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 186.41ريال، 49.71 دولار، وعيار 18 وصل إلى 159.78 ريال، 42.61 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.04 ريال، 56.81 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 195.29ريال، 52.08 دولار.

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم على النحو التالي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1799 ريالاً، ما يعادل (479 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1885 ريالاً، ما يعادل (502 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2056 ريالاً، ما يعادل (548 دولاراً).