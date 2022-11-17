بقيمة 30 مليار دولار.. #المملكة توقع 25 عقدًا ومذكرة تفاهم مع شركات #كورية_جنوبية

تزامنا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى هامش منتدى الاستثمار الكوري –السعودي، وقعت المملكة 25 عقدًا ومذكرة تفاهم مع شركات كورية جنوبية بقيمة 30 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح اليوم الخميس، إن المملكة أبرمت عدة اتفاقات استثمار، بالإضافة لإنشاء 7 صناديق متخصصة.

تفاصيل العقود ومذكرات التفاهم

وحول تفاصيل العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة مع كوريا الجنوبية وفقًا لوكالة "يونهاب" كانت في مختلف المجالات الصناعية ، وجاءت كالتالي:

5 عقود بين الشركات الكورية ووزارة الاستثمار .

17 عقدا بين المؤسسات الكورية العامة والخاصة والمؤسسات السعودية العامة والخاصة .

3 عقود بين شركة أس-أويل وشركات للإنشاءات المحلية.

مشروع شاهين

ويعتبر مشروع " شاهين " الذي تنفذه شركة أس-أويل، شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية، لإنشاء المرحلة الثانية لمنشآت التكرير في أولسان، أكبر مشروع استثماري أجنبي كمشروع منفرد في كوريا، كما تم إبرام العديد من المشاريع المتعلقة بمشروع " مدينة نيوم الذكية " .

اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة

ووقعت كل من شركة الكهرباء الكورية وشركة نامبو الكورية لتوليد الطاقة ومؤسسة كوريا للبترول وشركة بوسكو للصلب والحديد وشركة سامسونغ للتجارة مع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم لبناء مصنع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بقيمة 6.5 مليار دولار.

صندوق الاستثمارات العامة وسامسونج

وعقد صندوق الاستثمارات العامة مع شركة سامسونغ للتجارة والهندسة، مذكرة تفاهم متعلقة بمشروع " مجمع نيوم فيتا " لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة نيوم، كما عقدت مؤسسة الكهرباء الكورية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر مع شركة ACWA للطاقة السعودية.

هيئة السكك الحديدية

واتفقت هيئة السكك الحديدية مع شركة هيونداي روتيم على التعاون بما يخص مشروع السكك الحديدية في مدينة نيوم بقيمة 2 تريليون و500 مليار وون، كما تم إبرام مذكرات التفاهم بين شركات محلية في الكهرباء والزيوت المركبة والأدوية والألعاب مع وزارة الاستثمار السعودي.

وأكد وزير الصناعة والطاقة الكوري، لي تشانغ- يانغ ، أن انعقاد منتدى الاستثمار الكوري السعودي اليوم له مغزى كبير بكونه يفتح آفاقا جديدة لتوسيع العلاقات التعاونية الاقتصادية في عدة جوانب.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى سول أمس (الأربعاء)، ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم (الخميس.)