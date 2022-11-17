ولي_العهد: نتطلع للتعاون مع #كوريا الجنوبية في تقنيات #المفاعلات_النووية الصغيرة #عاجل

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة وصناعات الدفاع، لتعزيز القدرات الدفاعية.

وأضاف خلال لقائه اليوم رئيس كوريا الجنوبية، أن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة، كما تسعى المملكة للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون.

ومن جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية ، يون سوك يول، أن السعودية شريك أساسي في الاقتصاد وأمن الطاقة، كما نتطلع لتوسيع التعاون مع السعودية في مشروع نيوم والصناعات الدفاعية.

وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار الكوري السعودي في مدينة سيئول، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية وقادة الأعمال من البلدين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية.