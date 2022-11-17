أسعار_الذهب عالميا عند 1773.40 دولار للأونصة

شهدت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية.

كما تعزز آمال أن يكون مجلس الاحيتاطي الفدرالي أقل حدة في رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، من استقرار الذهب.

الذهب في المعاملات الفورية

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1773.40 دولار للأونصة.

العقود الأميركية الآجلة للذهب

كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1776.20 دولار للأونصة.

المعادن النفيسة

وتراجعت المعادن النفيسة الأخرى ، ليهبط سعر الفضة بنسبة 0.3% لتسجل 21.41 دولار للأونصة، كما اتخفض سعر البلاتين بنسبة 0.3% ليسجل 1003.4 دولار للاونصة.

وشملت التراجعات سعر البلاديوم بنسبة 0.2% ليسجل 2067.10 دولار للأونصة.

وكان أسعار الذهب سحلت أعلى مستوياتها في 3 أشهر عند 1786.35 دولار للأونصة الثلاثاء الماضي بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

كما يترقب المستثمرون قرار الفدرالي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر ، حيث تؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.