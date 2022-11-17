 إصابة 25 شرطياً أمريكياً جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء ممارسة الرياضة الصباحية

أعلن مسؤولون أمريكيون أن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في لوس أنجلوس، فجر الخميس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها .

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا ، إنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأوضح فيلانويفا أن بعض المصابين "فقدوا أطرافا"، فيما وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.