أخبار دوليّة

 إصابة 25 شرطياً أمريكياً جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم أثناء ممارسة الرياضة الصباحية

17 نوفمبر 2022 · < 1 minute
سيارة مسرعة

أعلن مسؤولون أمريكيون أن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في لوس أنجلوس، فجر الخميس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها .

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا ، إنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأوضح فيلانويفا أن بعض المصابين "فقدوا أطرافا"، فيما وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.

 