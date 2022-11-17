الأكبر على مستوى المنطقة.. تدشين بوابة “بنك العيون” بمستشفى الملك خالد التخصصي

دشن الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي بوابة بنك العيون في مقر المستشفى بالرياض.

وأطلع "الراجحي" عقب التدشين على عرض موجز عن بوابة بنك العيون والذي يعتبر أحد مشاريع خطة التحول الرقمي في المستشفى.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمد المطلق المدير الطبي لبنك العيون أن البوابة الالكترونية لبنك العيون تجمع كافة الخدمات المقدمة لمستفيدي بنك العيون تحت سقف واحد بدءاً من فتح حساب جهة مستفيدة وبدء عملية طلب القرنيات و الأنسجة للعين انتهاء بتتبع كافة المعاملات والشحنات المرسلة إلى الجهات التي يخدمها البنك.

بدوره أكد المهندس عبدالعزيز العنزي مدير قسم البرمجة والتطوير في إدارة تقنية المعلومات أن البوابة تم تطويرها داخل المستشفى بواسطة فريق مختص من المبرمجين باستخدام منهجية تضمن تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة لمستفيدي بنك العيون من المستشفيات و مراكز العيون في المنطقة.

يذكر أن بنك العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أكبر بنك للعيون في المنطقة بحيث يخدم أكثر من 40 مستشفى و مركز داخل المملكة و خارجها ويعمل باعتماد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء كما يحظى بعضوية دولية في المنظمة الأمريكية لبنوك العيون

و يتم من خلال البنك تزويد المستفيدين بكافة الأنسجة المطلوبة في عمليات العيون مثل : القرنيات والصُلبه و تقديم مختلف الخدمات والتي منها التعاون مع أعرق بنوك ومراكز أبحاث أمراض العيون في أمريكا .

وتفعيل برنامج التبرع بالقرنية بعد الوفاة (ساعدني لأرى) وزراعتها للمرضى المحتاجين في المملكة العربية السعودية وإعداد المطويات والمقالات والبرامج التعليمية.

وإعداد الأغشية الأمنيوسية محلياً وذلك منذ عام 1998 ، والغشاء الامنيوسي هو الطبقة الداخلية المكونة للمشيمة المحيطة بالجنين في رحم الأم ويحتوي على خصائص علاجية و مركبات مهمة تساعد على إعادة تأهيل أنسجة العين، كما قام قسم بنك العيون منذ تاسيسه بتوفير أكثر من 22 الف قرنية للمرضى المحتاجين.

مستشفى الملك خالد للعيون، بنك العيون، الرياض ، المملكة