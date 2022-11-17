كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 636 مليونا

أظهرت بيانات حديثة مجمعة، اقتراب إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم، حتى صباح اليوم الخميس من 636 مليون إصابة .

إصابات كورونا العالمية

وأوضحت بيانات حديثة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش،إلى 635 مليونا و962 ألفا و174.

وفيات كورونا العالمية

كما أظهرت البيانات الحديثة ارتفع إجمالي الوفيات جراء جائحة كورونا إلى 6 ملايين و613 ألفا و86 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.