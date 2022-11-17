بعد تعينه رئيساً تنفيذياً لشركة “#سير”.. من هو “جيمس ديلوكا” ؟

عينت شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية في المملكة ، جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لها.

ويمتلك "ديلوكا" خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع السيارات، كما تولى ديلوكا العديد من المناصب القيادية في كل من جنرال موترز وفين فاست، وسيشرف ديلوكا في منصبه الجديد على تطوير وتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية تجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات المستخدمة في عالم صناعة السيارات وبيع السيارات في السوق المحلي ومنطقة الخليج.

الجدير بالذكر أن "ديلوكا" قام بقيادة شركة فين فاست لتصنيع السيارات كأول رئيس تنفيذي لها، حيث أنشأ أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرق أسيا.

كما أدار ديلوكا قطاع التصنيع في شركة جنرال موترز في جميع أنحاء العالم، حيث أشرف على عمليات إنتاج الشركة وفريق عمل يتكون من 200,000 موظف في 171 مصنع بـ 31 دولة.

وبدوره عبر السيد ديلوكا عن حماسه وسعادته بهذه الخطوة قائلاً "تدرك المملكة أهمية قطاع السيارات في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، لذا أتطلع للعمل على جعل علامة "سير" محل إعجاب للمستهلك السعودي بشكل خاص ولقطاع صناعة السيارات بشكل عام، حيث ستكون "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة لتدعم بذلك قطاع السيارات على نطاق أوسع وخاصة مع انتقال العديد من شركات صناعة السيارات للشرق الأوسط، لتجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشاراً في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة ككل".