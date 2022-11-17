أمين عام #الأمم_المتحدة يعلن تمديد اتفاق #الحبوب_الأوكرانية 120 يوماً

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المتحدة أنطونيو جوتيريس، تمديد الحبوب، الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي، من خلال تسهيل الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئها الواقعة جنوب البحر الأسود، لمدة 120 يوماً مقبلة.

الاتفاق تم التوصل إليه في يوليو الماضي، وكان من المفترض انتهاء مدته بعد غد السبت الموافق 19 نوفمبر الجاري، وينص على إنشاء ممر عبور بحري محمي للسماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، أحد أهم المنتجين الرئيسيين للحبوب والبذور الزيتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، اليوم: «أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود، لتسهيل الملاحة الآمنة لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا».

وأضاف: «الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بإزالة العقبات المتبقية أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا الاتحادية»، وهو جزء من الصفقة التي تعتبرها موسكو أمرًا بالغ الأهمية.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لـ«رويترز»، إن تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب إلى البحر الأسود لم يتم الاتفاق عليه بعد في إطار التجديد.