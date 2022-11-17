استثمارات #المملكة في #السندات_الأمريكية تسجل 121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022

سجلت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية نحو 121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022.

وانخفضت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.58%، على أساس شهري بنهاية سبتمبر 2022، لتصل إلى 237.39 مليار دولار مقابل 238.78 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022.

المملكة أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية

وتراحعت استثمارات المملكة "أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية"، بنسبة 0.9% لتسجل 121 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 122.1 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.

استثمارات الكويت في السندات الأمريكية

وحلت الكويت ثانياً، حيث تراجعت استثماراتها بالسندات الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 49.9 مليار دولار من مستوى 51 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2022 مسجلةً تراجعاً بنسبة 2.15%.

استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 48.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 47.8 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 1.04%.

استثمارات قطر في السندات الأمريكية

ثم قطر التي رفعت تلك الاستثمارات من 9.449 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022 إلى 9.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.04%.

استثمارات سلطنة عُمان في السندات الأمريكية

تليها سلطنة عُمان التي خفضت تلك الاستثمارات بنسبة 1.26% من 7.134 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 7.044 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022.

استثمارات البحرين في السندات الأمريكية

وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأمريكية التي رفعتها بنسبة 8.73% من 1.305 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 1.419 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022.