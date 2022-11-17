شاهد.. رسالة بخط يد #ولي_العهد لرئيس كوريا الجنوبية

نشرت وكالة «يونهاب» الكورية نص رسالة كتبها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موجهة إلى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول.

الرسالة المكتوبة بخط يد الأمير محمد بن سمان، جاءت قبل اللقاء الرسمي له مع الرئيس الكوري الجنوبي، خلال زيارته الجارية حالياً إلى كوريا الجنوبية.

وجاء في نص الرسالة: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين».

وأضاف ولي العهد في الرسالة: «ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين».