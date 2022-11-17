كأس العالم 2022.. زيدان الأكثر حصوًلا على البطاقات في تاريخ المونديال

يحتفظ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، برقمًا سلبيًا في تاريخ بطولة كأس العالم، وذلك قبل انطلاق النسخة الـ 22 من المونديال.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتي 18 ديسمبر على الترتيب.

يعد زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا السابق، الأكثر حصوًلا على البطاقات في تاريخ كأس العالم، حيث تلقي 6 كروت، ما بين 4 إنذارات وبطاقتين حمراوتين.

كان زين الدين زيدان قد قاد منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 1998، فيما تسبب في خسارة الديوك للقب 2006، بعد أن تم طرده بالدقيقة 110 على بعد أمتار من الذهاب لركلات الترجيح أمام إيطاليا في المباراة النهائية.

وحصل المنتخب الإيطالي على لقب كأس العالم 2006، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 في النهاية.