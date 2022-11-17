مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم 2022

يستعد المنتخب الوطني، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، للمشاركة في نسخة كأس العالم قطر 2022، المقرر إنطلاقها 20 نوفمبر الجاري، للمرة السادسة في تاريخه.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، مع منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

وستكون أولى مواجهاته أمام الأرجنتين 22 نوفمبر على ملعب لوسيل.

موعد مباريات السعودية في كأس العالم 2022

الأرجنتين ضد السعودية

يفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الشهر الجاري، في تمام الساعة 01:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل.

بولندا ضد السعودية

يواجه الأخضر نظيره البولندي، يوم 26 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 03:00 الـ04:00 عصرا بتوقيت المملكة، على استاد المدينة التعليمية.

السعودية ضد المكسيك

يلتقي منتخب السعودية مع المكسيك، في ختام دور مجموعات مونديال 2022، يوم 30 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت المملكة، على استاد لوسيل.