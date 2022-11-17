أكثر 10 منتخبات مشاركة فى تاريخ #كأس_العالم قبل انطلاق النسخة 22

يتصدر المنتخب البرازيلى قائمة أكثر المنتخبات ظهورا فى منافسات كأس العالم عبر تاريخه، وذلك قبل إنطلاق نهائيات النسخة المقبلة من المونديال والتى تستضيفها قطر بداية من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية الى تجمع بين المنتخب القطرى ونظيره الإكوادورى يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر، على ملعب "البيت".

ويستعد منتخب البرازيل لخوض منافسات كأس العالم للمرة الـ 22 فى تاريخه، كأكثر المنتخبات مشاركة فى تاريخ البطولة، حيث لم يغيب عن أى نسخة، متفوقا على نظيره الألمانى الذى سوف يظهر في مونديال قطر للمرة رقم 20 فى البطولة.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث في القائمة برصيد 18 مرة، ثم منتخب المكسيك رابعا في الترتيب برصيد 17 مرة، ثم تتساوى 3 منتخبات برصيد 16 مشاركة في كأس العالم وهى إنجلترا، فرنسا وإسبانيا، ثم كلا من بلجيكا وأوروجواى برصيد 14 مرة.

وجاءت قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة فى تاريخ كأس العالم، كالتالى:

منتخب البرازيل – 22 مرة

منتخب ألمانيا – 20 مرة

منتخب الأرجنتين – 18 مرة

منتخب إيطاليا – 18 مرة

منتخب المكسيك – 17 مرة

منتخب إسبانيا – 16 مرة

منتخب فرنسا – 16 مرة

منتخب إنجلترا – 16 مرة

منتخب بلجيكا – 14 مرة

منتخب أوروجواى – 14 مرة