ولي_العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية #كوريا إثر مغادرته #سيئول

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر لرئيس جمهورية كوريا، يون سوك يول، إثر مغادرته العاصمة سيئول.

وقال ولي العهد في برقية الشكر: «صاحب الفخامة الرئيس/ يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا: تحية طيبة: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة»

وأضاف: «فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها على متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة، في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030, وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم».

واختتم «متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الكوري الصديق استمرار التقدم والرخاء.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري».