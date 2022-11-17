الأحد.. 4 ملايين طالب يؤدون #اختبارات_الفصل_الدراسي_الأول

يؤدي قرابة أربع مليون طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام، يوم الأحد المقبل، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٤ هـ، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الثالث ثانوي، وتستمر لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس ٣٠-٤-١٤٤٤.

وأكملت الادارات التعليمية في المناطق والمحافظات كافة استعداداتها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة وفي أجواء يسودها الهدوء والإطمئنان وفق الخطط الموضوعة من قبل الادارات لمتابعة اجراءات الاختبارات بالمدارس وفق تعليمات وقواعد الاختبارات

بالإضافة إلى زيارة المشرفين التربويين للمدارس للاطمئنان على سير الاختبارات ومتابعة رصد الدرجات أول بأول في نظام نور.

وكان الطلاب والطالبات قد أنهوا اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم خلال هذا الأسبوع .