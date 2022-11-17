استدعاء 2091 سيارة من هذه «الماركة» بسبب «خلل خطير»

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2091 سيارة «نسيان» من طرازي «Kicks» و«Sunny» بسبب وجود «خلل خطير».

وأوضحت التجارة في بيان، اليوم، أنه تم استدعاء 1004 سيارات من طراز «نيسان- Kicks» بسبب وجود خلل في عمود التوجيه قد يؤدي إلى مقاومة أعلى من المتوقع في توجيه المقود، ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأضافت أن هذا الاستدعاء جاء للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، إلى جانب التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وبالنسبة لطراز «Sunny»، أعلنت «التجارة» استدعاء 1087 سيارة، أيضاً بسبب وجود خلل في عمود التوجيه قد يؤدي إلى مقاومة أعلى من المتوقع في توجيه المقود، ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأشارت إللى أن هذا الاستدعاء جاء للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، إلى جانب التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.