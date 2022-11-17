مقاتلات «يورو فايتر»… دولة كبرى تعرض «إجراءً عسكرياً» لمساعدة #بولندا

عرضت دولة أوروبية كبرى «إجراءً عسكرياً» لمساعدة جارتها بولندا، في مراقبة مجالها الجوي، عقب سقوط صاروخ على أراضي الأخيرة، أمس الأول الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، كريستيان ثيلز، في تصريحات للصحفيين، إنه في إطار الاستجابة الفورية لحادث سقوط الصاروخ في بولندا، تعرض ألمانيا المساعدة عن طريق مقاتلات «يورو فايتر»، التي يمكن استخدامها من قبل بولندا لتعزيز مراقبة مجالها الجوي، إلى جانب دوريات قتال جوية أخرى.

وأضاف «ثيلز»: «في حال رغبت وارسو في ذلك، فإن برلين يإمكانها أن تهب للمساعدة فوراً».

وعرض المسئول العسكري الألماني تقديم المساعدة عن طريق المقاتلات، دون الاضطرار لنقلها إلى الأراضي البولندية، من خلال إطلاقها مباشرة من القواعد الألمانية، مشيراً إلى أن هذه الطريقة تمت تجريتها من قبل، وأظهرت نجاحاً كبيراً.