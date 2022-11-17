فيديو.. “#عباءة_الإخفاء” تظهر في #اليابان

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر سيدة يابانية وهي تختفي وراء "عباءة الإخفاء"، غير أن عددا ممن علقوا على الفيديو شككوا بالأمر، واعتبروا أن يحتوي على خدعة.

وجاء التشكيك من خلال أن المرأة اختفت بعد أن غطت نفسها بالعباءة، لكن الطاولة والجهاز خلفها لم يختفيان عن الأنظار، رغم أن العباءة غطتهما جزئيا.

كان علماء يابانيون قد ابتكروا عباءة غير مرئية، تجعل من الممكن الرؤية مباشرة من خلال مرتديها، بحيث يختفي ببساطة عن الأنظار.