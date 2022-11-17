شاهد.. زعيم #الشيشان يرد بطريقة ساخرة على وضعه في قائمة المطلوبين من #أوكرانيا

رد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بطريقة ساخرة على وضعه ضمن قائمة المطلوبين من أوكرانيا.
وقال «قديروف» وهو يضحك، في مقطع فيديو متداول، موجهاً حديثه للسلطات في أوكرانيا: «أنا الآن في غروزني (عاصمة الشيشان)، ومستعد لتقديم إحداثيات موقعي لكم».
وأضاف: لا حاجة للبحث عني في غروزني، أنا بنفسي سآتي قريبا مرة أخرى إلى أوكرانيا للقبض على ضباط إدارة أمن الدولة الذين وضعوني على قائمة المطلوبين».
🎖 رمضان قديروف يرد على قائمة المطلوبين من قبل ادارة امن الدولة الأوكراني :
"أنا الآن في وسط غروزني ومستعد لتقديم إحداثيات موقعي" pic.twitter.com/1O67peHnFY
— الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) November 16, 2022