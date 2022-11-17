أخبار دوليّة

شاهد.. زعيم #الشيشان يرد بطريقة ساخرة على وضعه في قائمة المطلوبين من #أوكرانيا

17 نوفمبر 2022 · < 1 minute
رمضان قديروف
رمضان قديروف

رد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بطريقة ساخرة على وضعه ضمن قائمة المطلوبين من أوكرانيا.

وقال «قديروف» وهو يضحك، في مقطع فيديو متداول، موجهاً حديثه للسلطات في أوكرانيا: «أنا الآن في غروزني (عاصمة الشيشان)، ومستعد لتقديم إحداثيات موقعي لكم».

وأضاف: لا حاجة للبحث عني في غروزني، أنا بنفسي سآتي قريبا مرة أخرى إلى أوكرانيا للقبض على ضباط إدارة أمن الدولة الذين وضعوني على قائمة المطلوبين».

 

 

 