مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، ضمن مشروع «كنف» 2022، الذي يُنفّذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووزّع المركز في محافظتي «الزرقاء» و«جرش»، أمس، 1.319 قسيمة شرائية تتيح للمستفيد شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1.319 أسرة من الأسر السورية اللاجئة، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في الأردن.