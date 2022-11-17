غوتيريش: بنبغي منح الدول النامية مليار دولار لتخطي أضرار المناخ

شدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة منح الدول النامية مليار دولار، وتوفير الدعم اللازم لها، من أجل تخطي أضرار وخسائر تغير المناخ.

ودعا «غوتيريش» في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رئيس الدورة 27 من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 27»، كل الأطراف للعمل على تعويض الدول النامية من خسائر تغير المناخ، ومساعدتها على تخطي الأزمة.

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بوجود خلافات بين الأطراف المعنية بقضية المناخ، معتبراً أن العالم «في وقت حساس من المفاوضات بشأن هذه القضية».

أما وزير الخارجية المصري فقال إنه تم إحراز تقدم في العديد في الملفات خلال مؤتمر «COP27»، لكن لا تزال هناك مواضيع عالقة.

وأضاف: «لا نزال نحتاج إلى مزيد من العمل في العديد من المواضيع من أجل التوصل إلى حلول فعلية».