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#اليمن.. الأمم المتحدة تعلن بدء تفريغ الناقلة ” #صافر ” مطلع 2023 #عاجل
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أخبار دوليّة
#اليمن.. الأمم المتحدة تعلن بدء تفريغ الناقلة ” #صافر ” مطلع 2023 #عاجل
17 نوفمبر 2022
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الخزان صافر
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، بدء تفريغ الناقلة "صافر" مطلع عام 2023.
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