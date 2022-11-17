« #الشباب » يوقع اتفاقية تأسيس صندوق «بلوم الشباب سيتي» لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية

أعلن نادي الشباب توقيع اتفاقية تأسيس صندوق «بلوم الشباب سيتي» لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية الخاصة بنادي الشباب؛ حيث وقع رئيس النادي ورئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية خالد البلطان، والرئيس التنفيذي لشركة «بلوم انفست» عبدالله الرشود، الاتفاقية ظهر اليوم.

وأكد البلطان أن الصندوق لن يكون الأول لنادي الشباب، مشيرًا إلى عزم الإدارة إنشاء عدة صناديق أخرى، قائلاً: «شركة نادي الشباب الاستثمارية قادمة بقوة في عدة مشاريع استثمارية مستقبلية ويأتي هذا الصندوق مواكبًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أطلقها سمو ولي العهد».

وأضاف: «قد لا نملك الأموال الكثيرة لكن نملك ماهو أعز وهو الفكر»، مشيرًا إلى أن عوائد هذا المشروع كبيرة رياضيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.