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#ولي_العهد يصل إلى العاصمة التايلندية #بانكوك في زيارة رسمية #عاجل

17 نوفمبر 2022 · < 1 minute

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التايلندية بانكوك في زيارة رسمية.