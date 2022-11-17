النيابة_العامة بالمملكة تستضيف برامج تدريبية تخصصية في مكافحة جرائم غسل الأموال

أكد النواب العموم العرب الذين أنهو اجتماعهم الثاني لـ "جمعية النواب العموم العرب" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على ضرورة استمرار مسيرة التطوير التي أطلقوها في الاجتماع الأول لعام 2021، تعزيزاً لأواصر التعاون بين النيابات العامة في مواجهة الجريمة المنظمة.

وخلال الاجتماع عرضت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية استضافة الرياض للعديد من ورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات الثنائية التخصصية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي والتي يلقيها الخبراء من النيابات العامة العربية، فيما لاقى هذا العرض استحسان المجتمعين وأقروه كتوصية أساسية من نتائج الاجتماع.

يذكر أن جمعية النواب العموم العرب انتهجت منهج التطوير البناء لأعضاء النيابات العامة عبر حزمة من البرامج التطويرية التخصصية لمكافحة الجرائم خاصة العابرة للحدود منها، لمواجهة التحديات المتنامية للجريمة المنظمة في المنطقة العربية، والتي ابتدأتها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية العام الماضي.