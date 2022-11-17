كريستيانو رونالدو: وصلني عرض سعودي والصحافة كاذبة #كأس_العالم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تصريحات مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، أنه تلقى عرضًا من المملكة العربية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

قال كريستيانو رونالدو: هذا صحيح وصلني عرض من المملكة العربية السعودية، ولكن ما تقوله الصحافة الكاذبة بشأن أنه لا أحد يريدني هذا غير صحيح، ولكنهم يواصلون قول لا أحد يريد كريستيانو رونالدو.

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد:" تين هاج لا يحترمني بالطريقة التي أستحقها، لهذا السبب في المباراة ضد توتنهام غادرت، إنه شيء يؤسفني ربما، أو ربما لا، لا أعرف، من الصعب أن أقول 100%، لكن دعنا نقول إنني نادم على ذلك، ولكن بنفس الطريقة، شعرت بالاستفزاز من المدرب.

وأكمل النجم البرتغالي: لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة جدًا جدًا جدًا من بيان النادي بشأن إيقافي لأكون صريحًا، لم أواجه أي مشكلة مع أي نادٍ أو مع أي مدرب، لقد أوقفوني لمدة 3 أيام، شعرت أنه كان ذلك كثيرًا.