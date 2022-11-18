هل يُمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من الدعم؟..”#حساب_ المواطن” يُجيب #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن"، مدى أحقية مزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من دعم البرنامج

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.

وأضاف أن استفادة مزاولي الأنشطة التجارية من الدعم يتطلب انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى على المُستفيد، مع الإفصاح عن السجل تجاري عبر اختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “سجل تجاري”، وإضافة الدخل ثم الضغط على “حفظ”.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ60 (شهر نوفمبر 2022م).

وأوضح البرنامج أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ60، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.