انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 212 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في الجمعة بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 186.34ريال، 49.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 159.72 ريال، 42.50 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 212.96 ريال،56.66 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 195.21ريال، 51.94 دولار.

أسعار الاوقية والجنيه الذهب في السعودية

وبلغ سعر أونصة الذهب شراء، اليوم نحو 6615 ريالاً سعودياً بما يُعادل 1764 دولاراً.

وسجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21) في السعودية، اليوم نحو 1785.48 ريال سعودي، بما يُعادل 476.13 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 22) في السعودية، اليوم نحو 1870.50 ريال سعودي، بما يُعادل 498.80 دولار.

وجاء سعر الجنيه الذهب (عيار 24) في السعودية، اليوم نحو 2040.55 ريال سعودي، بما يُعادل 544.15 دولار.