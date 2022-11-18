فيديو.. وصول #ولي_العهد إلى مقر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في #تايلاند

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء إلى مقر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقد في العاصمة التايلاندية "بانكوك".

وكان سمو ولي العهد قد وصل أمس إلى العاصمة التايلاندية لتكون المحطة الثالثة لجولته الآسيوية التي شملت إندونيسيا وكوريا الجنوبية.