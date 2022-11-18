عاجل..#المملكة تُعلن اليوم فتح سفارتها لدى #تايلاند وتعيين سفراء بين البلدين  

ستعلن المملكة مساء اليوم الجمعة، فتح السفارة السعودية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وفي التفاصيل قال موفد قناة "الإخبارية" خالد العويد في بانكوك إن مساء هذا اليوم سيتم إعلان فتح السفارة السعودية في تايلاند والسفارة التايلندية بالرياض و تعيين السفراء.

وأضاف كما أنه سيتم الإعلان عن تدشين مجلس التنسيق السعودي – التايلاندي.