“#ماسك” يُغلق جميع مكاتب “تويتر” حتى يوم الاثنين.. ما الأمر؟  

كشف موقع "بيزنس إنسيدر" عن حالة تذمر بين موظفي موقع "تويتر"، جراء السياسة الجديدة المتبعة لرئيس "تويتر" أيلون ماسك.

وأوضح الموقع أن شركة "تويتر" أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من المالك إيلون ماسك، حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

ولفت الموقع إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.