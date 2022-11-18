ماكرون: نعيش في غابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر.. ونحتاج إلى تعاون الحيوانات الأخرى #عاجل

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن العالم تحول إلى غابة ، جراء اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال في كلمة له خلال مشاركته في منتدي قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "إيبك"، : "أننا نعيش في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد ونحتاج إلى تعاون الحيوانات الأخرى".

وأضاف أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، يجب أن تعتمد على القوى الإقليمية، بما فيها فرنسا، لضمان هذا التوازن.

ويعتبر إيمانويل ماكرون هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من سواحل شرق إفريقيا إلى السواحل الغربية لأمريكا أولوية استراتيجية. ولفرنسا عدد من المناطق والمجالات البحرية فيها.