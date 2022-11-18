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#فيديو.. #ولي_العهد يلتقي رئيس فرنسا على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

18 نوفمبر 2022 · < 1 minute

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة التايلاندية "بانكوك".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و"ماكرون" قد حضرا الجلسة الافتتاحية لقادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ  "إيبك".

 