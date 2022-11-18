فيديو.. #ولي_العهد يلتقي رئيس فرنسا على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة التايلاندية "بانكوك".
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و"ماكرون" قد حضرا الجلسة الافتتاحية لقادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "إيبك".
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي في العاصمة التايلندية بانكوك رئيس جمهورية #فرنسا وذلك على هامش #قمة_منتدى_التعاون_الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.#ولي_العهد_في_تايلند#واس pic.twitter.com/tkSA55Xu5G
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 18, 2022