فيديو.. #ولي_العهد يلتقي رئيس فرنسا على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة التايلاندية "بانكوك".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و"ماكرون" قد حضرا الجلسة الافتتاحية لقادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "إيبك".