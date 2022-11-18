بعدة قطاعات حيوية.. أكثر من 100 فرصة استثمارية في القصيم

تستعرض أمانة منطقة القصيم أكثر من 100 فرصة استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين في ملتقى الاستثمار بالقصيم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، بإشراف إمارة منطقة القصيم .

وتقدم الأمانة في الملتقى مجموعة من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص، وإيجاد أكبر الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة والتي تُسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة .

وتقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلاف الفرص الاستثمارية، من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، في عدد من الأمانات والبلديات في مدن ومحافظات المملكة.

وتهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تنمية المدن .