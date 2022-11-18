لقاءات مكثفة لولي العهد في تايلند على هامش #قمة_منتدى_التعاون_الاقتصادي #ولي_العهد_في_تايلند #عاجل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات مكثفة، اليوم الجمعة، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

والتقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، اليوم الجمعة، في العاصمة التايلندية بانكوك، وبحثا خلال اللقاء أوجه العلاقات السعودية السنغافورية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

كما التقى ولي العهد رئيس جمهورية إندونيسيا، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبحثا خلال اللقاء أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي نفس السياق التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة التايلاندية "بانكوك".