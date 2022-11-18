قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة: إنها على علم بأن طائرة مسيرة تحوم فوق سفينة في خليج عمان صباح اليوم، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب غربب مسقط.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن السفينة وطاقمها بخير.

ووقع هجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل سلطنة عمان يوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع.